O ator Vicente Valle fala sobre a primeira novela brasileira na Netflix

Vicente Valle está no elenco de "Pedaço de mim", a primeira novela brasileira produzida pela Netflix. Na trama, o carioca dá vida a Robson, o vilão do núcleo jovem. O ator ainda pode ser visto no elenco da série "A vida pela frente", disponível no Globoplay.

Vicente Valle Imagem: Divulgação

"Poder fazer o vilão do núcleo jovem de 'Pedaço de mim' me mostra mais uma vez que essas sementes plantadas há 5, 6 anos atrás estão dando frutos, e que esse é o caminho. Robson foi um delicioso desafio, que me deu gana pra perseguir mais ainda contornos de drama no meu trabalho. Trabalhar com novela sempre foi um sonho porque eu sempre fui fascinado pelo poder de comunicação e de impacto emocional que o melodrama brasileiro possui", conta o carioca, que pretende montar uma peça que escreveu durante seu intercâmbio pelos EUA onde foi estudar cinema.