Wine & Jazz Sessions: festival ao ar livre chega a sua oitava edição

No palco principal, as atrações transitam entre jazz, blues e soul, com destaque para Dom Paulinho Lima e Fat Family, que se apresenta pela primeira vez fechando o último dia. Ao todo, nove atrações musicais se revezam. Ao redor do palco, o evento traz uma área gastronômica com grandes nomes da gastronomia, rótulos selecionados de vinhos, produtos artesanais e muito mais.

SERVIÇO:

Wine&Jazz Sessions

Data: Sábado (24/05) e Domingo (25/05)

Horário: Sáb 11h às 21h e Dom 11h às 20h

Endereço: Praça General Gentil Falcão, Brooklin, próxima a estação Berrini