Seu Jorge participa da inauguração da Mostra Sleep Experience

A Bed and Room celebrou a inauguração da III Mostra Sleep Experience - Refúgios Urbanos, reafirmando seu compromisso com o bem-estar, o design e a arte de dormir bem. O evento de inauguração, que aconteceu no dia 10 de maio, reuniu arquitetos, designers, artistas, influenciadores e entusiastas da decoração em uma experiência imersiva, onde os espaços foram celebrados como um verdadeiro refúgio urbano.

Imagem: Divulgação

A mostra apresentou ambientes assinados por grandes nomes da arquitetura e do design de interiores, como: Allan Malouf, Rafa Zampini, Georgia Albuquerque, Renan Altera, Yannik Athia, Mattos Arquitetura e o escritório In House. O evento contou com um show intimista do Seu Jorge.