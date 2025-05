Prêmio da Música Brasileira celebra Chitãozinho & Xororó

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro recebe no dia 4 de junho a 32ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira. No centro da celebração, Chitãozinho & Xororó serão os grandes homenageados em uma cerimônia que resgata a trajetória de mais de cinco décadas da dupla que levou o sertanejo das raízes do interior para os maiores palcos do país e do mundo. Os irmãos paranaenses serão festejados por uma seleção de grandes nomes da música brasileira em apresentações inéditas. O evento terá transmissão ao vivo no canal oficial do Prêmio no YouTube.

Chitãozinho & Xororó Imagem: Brunno Rangel/Divulgação

Com direção geral de José Maurício Machline e Giovanna Machline e roteiro assinado por Zélia Duncan, o espetáculo foi concebido para emocionar o público ao apresentar a jornada de Chitãozinho & Xororó, incluindo novas leituras de seus clássicos. A cerimônia será palco de encontros inéditos entre grandes nomes da nossa música, como o trio formado por Sandy, João Bosco e Mestrinho, o cantor João Gomes, além de outras surpresas. Além da homenagem, a cerimônia revelará os vencedores das 17 categorias da premiação.