Cia. Repentistas do Corpo oferece oficina gratuita de dança contemporânea

Ministrada pelos artistas multidisciplinares Sérgio Rocha e Cláudia Christ, a oficina explora a fusão entre a dança contemporânea e a percussão corporal, incorporando ainda o uso da voz para enriquecer as composições coreográficas e rítmicas. A proposta pedagógica se baseia na linguagem multidisciplinar que caracteriza as produções da Cia. Repentistas do Corpo. Os participantes vão experimentar exercícios básicos e intermediários de dança contemporânea aliados à técnica da percussão corporal em movimento, tudo ao som de percussão ao vivo. Como encerramento do processo, será realizada uma mostra aberta ao público.

Sérgio Rocha possui uma trajetória de 42 anos nas artes, atuando como bailarino, coreógrafo, percussionista autodidata, cantor, compositor e professor de diversas linguagens corporais. É também diretor da Cia. Repentistas do Corpo. Já Cláudia Christ, com 37 anos de experiência, se destaca como bailarina, professora de dança contemporânea, assistente de coreografia e diretora da companhia.

A oficina é uma atividade gratuita integrante do projeto da Cia. Repentistas do Corpo, selecionado no 36º Edital do Programa de Fomento à Dança.

SERVIÇO:

Local: Casa de Cultura de Santo Amaro - Manoel Mendonça - Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434 - Santo Amaro -São Paulo.

Datas: 07/05 a 26/06. Quartas e quintas, das 19h às 21h.