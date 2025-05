Maurício Pitanga retorna as novelas na 13ª temporada de 'Reis'

Maurício Pitanga Imagem: Divulgação

O ator teve uma preparação voltada para as batalhas, com aulas de luta e também de manuseio de espada. Em seu núcleo ele contracena com outros atores que fazem parte do exército do rei, dentre ele Gabriel Barreto, Bruno Guedes, Christian Fernandes, Denis Donah, Bruno Breves, além de Rick Tavares.

"Durante nosso tempo de filmagem os bastidores foram incríveis. Nos demos todos muito bem, foi uma troca muito legal, foi muito gostoso fazer esse trabalho. Evoluímos juntos e fizemos amizades para vida. Houveram reencontros, o Gabriel Barreto, por exemplo, já nos conhecíamos, pois tínhamos modelado juntos quando éramos mais novos, fazia tempo que a gente não se reencontrava, acabou que nos reencontramos nesse projeto. Outro que também conhecia era o Ricky Tavares, nos conhecemos desde da época onde ainda éramos moleques, a gente fez o primeiro teste na televisão junto para a novela "Mutantes" na época", conta Mauricio sobre os reencontros e as amizades com o elenco.

O ator estava no Brasil por acaso quando foi chamado para fazer "Reis".

"Atualmente estou morando aqui no Rio, mas eu estava morando em Vancouver, Canadá, onde eu ia começar um curso de film production na Vancouver Film School. Estava fazendo imigração para o Canadá e tudo, mas meu avô, que me criou como filho, faleceu e tive que voltar pra cá. Acabei perdendo o processo, a autorização de estar no Canadá, porque eu não podia ter deixado o país durante o processo. Quando eu estava indo embora para fazer o curso, só que dessa vez em Los Angeles, a Record me chamou pra fazer 'Reis'. E aí foi onde eu voltei pro Rio, em vez de pra Los Angeles, e estou por aqui desde então", revela.

Maurício, que é de Resende, interior do Rio de Janeiro, começou a amar o mundo das artes desde cedo. Sua mãe foi a responsável pelo seu primeiro papel quando ainda era bebê.