De médico a influenciar, Bruno Baroni estreia "Eu Também Sou Médico"

"Eu trabalhei na linha de frente do Covid! Tive minha formatura cancelada e minha graduação adiantada. E eu estava lá, com uma plataforma imensa nas mãos, com o poder de me comunicar com um número enorme de pessoas e levar informação relevante. Usei o humor e criei conteúdos que poderiam trazer um sorriso pras pessoas num momento tão crítico como o que foi, mas, ao mesmo tempo, tentando divulgar ciência! Assim decidi focar totalmente no meu trabalho na internet. Larguei o emprego corporativo, foquei 100% no lado artístico e acabei me mudando pra São Paulo", conta o mineiro de Belo Horizonte.

De médico e influenciador de sucesso, Bruno Baroni agora quer conquistar os palcos. Em julho, ele estreia em São Paulo a peça "Eu Também Sou Médico". Em cena, o mineiro contará, com muito humor, as situações da rotina médica e as aventuras de Sandra, a enfermeira que criou e que faz sucesso nas suas plataformas. A produção, que vai rodar o país, tem texto e direção de Thaisa Damous, que também faz participação no projeto:

"Meu sonho sempre foi fazer da minha arte do humor ser algo palpável. E poder escrever e protagonizar uma peça de comédia vai ser uma oportunidade incrível! Planejo levar o riso pra cada vez mais pessoas! Quero apresentar meu trabalho pra cada vez mais gente e poder trazer leveza sobre um assunto tão sério que é a saúde!"

Vivendo do trabalho na internet, Bruno Baroni vem chamando cada vez mais a atenção de marcas que o contratam para diversas publicidades e parcerias. Mas, para os interessados em entrar para o universo dos influenciadores, ele dá um conselho:

"É uma vida muito corrida e complexa! Ser influenciador, não é só fazer vídeos para o público consumir mais e mais! É sobre agregar algo pra pessoa que te assiste! E, ao longo de 5 anos, vejo que consegui agregar muita informação pra muita gente, promovendo saúde, falando sobre direitos de trabalho na área da saúde, conscientizando o público! Vejo que consegui construir uma carreira digna e uma autoridade relevante nos assuntos em que abordo".