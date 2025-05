Exposição "Yugen - Inspiração Originária" estreia na Liberdade

O espaço cultural Okayama Kenjinkai, na Liberdade, recebe a exposição individual "Yugen - Inspiração Originária", do artista visual Claudio Takita. A abertura acontece no dia 17 de maio (sábado), das 10h às 17h, com apresentação do grupo de Taiko da ABT - Associação Brasileira de Taiko.

Imagem: Divulgação

A mostra reúne mais de 30 obras inéditas e permanece em cartaz até 8 de junho, com visitação gratuita de terça a domingo, das 10h às 17h. A proposta do projeto é estabelecer uma conexão com elementos da estética e filosofia japonesa. As obras exploram a relação entre tradição e contemporaneidade por meio de diferentes técnicas e suportes. Segundo o artista, o objetivo é promover um diálogo entre a arte e a herança cultural do Japão. Mais informações sobre o projeto estão disponíveis no site oficial da exposição.