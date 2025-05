Comandante Hamilton estreia no digital com ação especial de Dia das Mães

O Comandante Hamilton, conhecido por décadas de atuação no jornalismo aéreo da televisão brasileira, surpreendeu ao assumir um novo papel: o de motorista de aplicativo. A mudança faz parte de uma ação especial de Dia das Mães e marca o início de sua presença no ambiente digital.

Comandante Hamilton Imagem: Reprodução

A iniciativa surgiu após o jornalista abrir espaço em suas redes sociais para conhecer as histórias de seus seguidores. Entre as mensagens recebidas, uma chamou a atenção: a de Jéssica, que contou sobre a trajetória de sua mãe, Dona Francisca. Semi-analfabeta por grande parte da vida, Dona Francisca realizou o sonho de se formar em pedagogia aos 60 anos. Admiradora do trabalho do Comandante, ela expressava o desejo de conhecê-lo e voar de helicóptero.