O espetáculo o Lago dos Cisnes se apresenta em São Paulo

Um dos maiores clássicos do balé mundial, o Lago do Cisnes apresenta música de Piotr Ilitch Tchaikovsky e coreografia original de Marius Petipa e Lev Ivanov. Estreada em 1877 no Teatro Bolshoi, em Moscou, O Lago dos Cisnes conta a história do príncipe Siegfried e seu amor por Odette, uma jovem transformada em cisne por um feitiço. O espetáculo, que combina virtuosismo técnico e narrativa envolvente, explora os temas do amor verdadeiro e do sacrifício.

Os primeiros bailarinos Larissa Luna e Murillo Miron são os grandes destaques da apresentação, assim como os solistas principais Giovanna Gomes, Isis Antonelli, Livia Cassante, Beatriz Eiras, Ana Luiza Dias e Bianca Berloffa. Cia Paulista de Dança assina a produção e a realização é da APDAA - Associação Paulista de Dança Adriana Assa.

SERVIÇO:

Teatro Sérgio Cardoso - Sala Nydia Licia

Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista, São Paulo

Data: 13, 14, 20 e 21 de maio de 2025, às 20h30

Duração: 1h45 + 15 minutos de intervalo

Local: Ingressos: Sympla