Leandro Lima visita Graceland antes de viver o Rei do Rock nos palcos

A poucos dias de sua estreia no musical, Leandro Lima teve a oportunidade de conhecer mais sobre a vida privada, a carreira, a obra e a influência de Elvis Presley, a quem interpretará no espetáculo "ELVIS - A Musical Revolution". O ator visitou Graceland, a mansão onde o Rei do Rock viveu em Memphis, Tennessee.

Leandro Lima Imagem: Divulgação

"Conhecer Graceland, visitar a casa onde Elvis viveu momentos de alegria e frustração, onde faleceu e está enterrado ao lado de sua família, me mostrou a força desse gigante, me deu a dimensão da oportunidade e o desafio que a vida está me dando. Rezei em seu túmulo e pedi permissão para poder doar um pouco de mim para cantar e contar sua história para o público brasileiro e seus fãs", conta Leandro.