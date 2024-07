Praça da Sé recebe sua primeira Festa Julina

Nesta sexta-feira (26) começa a 1ª Festa Julina da Praça da Sé, evento gratuito que promete transformar o Marco Zero da capital paulista com uma programação repleta de atrações para celebrar a cultura nordestina em São Paulo até domingo, dia 28.

Imagem: Divulgação

Promovido pela chef Gil Gondim, com o apoio da Associação Brasileira de Eventos (ABRAFESTA), o arraial contará com apresentações musicais, quadrilhas, barracas de comidas típicas e muito forró. "Nós estamos fazendo uma festa além de toda essa parte filantrópica, cujo lucro será destinado aos projetos de alimentação do prédio da triagem da Missão Belém, que fica aqui na Praça da Sé. Mas acima de tudo, é um momento de celebração, porque nós vínhamos com uma praça degradada por muitos anos e, há um ano e três meses, temos uma praça que foi requalificada. Hoje, temos policiamento efetivo, câmeras de segurança com monitoramento constante e reconhecimento facial. Temos um centro histórico muito bem policiado e requalificado", declarou Gil em conversa exclusiva para a coluna do Amaury Jr.

Entre as atrações, estão as cantoras Priscila Meireles e Carol Valentim, além de Quadrilha Asa Branca, Forró Pé de Moleque, Tiãozinho Lima e Rafael, e Mano Véio e Mano Novo com os 40 Anos de Forró da Rádio Nativa FM, que vão levar mais de 10 artistas como convidados.