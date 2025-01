Cabo Canaveral: no parque da Nasa você pode virar astronauta por um dia

Junto do complexo da agência espacial, com a base de lançamento, está o parque temático Kennedy Space Center, que, em vez de brinquedos sobre filmes e desenhos, tem simuladores que levam ao espaço, e, no lugar de encontro com personagens, a selfie poderá ser feita com um astronauta de verdade.

Todos os dias, há eventos com astronautas que já foram ao espaço Imagem: Divulgação

Para encontrar com esses profissionais é preciso participar de eventos específicos no parque, pagos à parte, como o Chat With An Astronaut. Todos os dias um astronauta está no anfiteatro para contar histórias sobre as missões em apresentações abertas a perguntas da plateia.

Também são organizadas festas com a presença de astronautas, como a comemoração noturna Kennedy Under the Stars. O evento temático focado nas galáxias tem brinquedos abertos durante a noite, DJ e iluminação especial. O visitante pode ainda se fantasiar com a temática interplanetária e espacial, mas sem máscaras e brinquedos que se pareçam com armas.

Conversar e tirar fotos com os astronautas são destaque dos eventos especiais Imagem: Divulgação

Pousar em Marte

Quatro simuladores do parque são disputados na atração Gateway: The Deep Space Launch Complex. Entre eles, está a viagem a Marte. O simulador dá um gelo no estômago ao mostrar como é a saída da Terra e o pouso no planeta vermelho.