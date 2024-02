'Ninguém limpa': comissários revelam 5 lugares muito sujos no avião

"É uma boa ideia para os passageiros usarem desinfetantes para as mãos [como o álcool gel] depois de guardarem suas bagagens, tocar alguma coisa no bolso do assento em frente a eles e após saírem do banheiro", ensina.

Em outubro de 2023, uma reportagem do jornal The Washington Post encontrou resultados semelhantes: a repórter Andrea Sachs viajou para uma investigação e coletou amostras de diversos pontos da aeronave. Os dados apontaram que a torneira da pia do banheiro — outro local que as pessoas tocam bastante (e antes de lavar as mãos) — era o local mais sujo do avião, seguido da mesinha dos assentos.