Sala secreta, transporte de mortos: comissário revela 'segredos' de aviões

Comissários de bordo e pilotos devem passar pelos mesmos procedimentos legais que passageiros, mas eles podem ter algumas conveniências. Uma delas, por exemplo, é a de que a limitação de líquidos transportados na bagagem de mão é mais branda: segundo Rubens, eles podem ultrapassar a quantidade de 100 ml em cada frasco.

Além disso, no aeroporto, o embarque e desembarque é prioritário.

Sempre passamos na fila de tripulantes, que é diferente da dos passageiros. No aeroporto de Londres, em especial, podemos desembarcar em um ônibus que pega a gente do avião e já leva direto para o hotel. É diferente porque não temos que passar pela alfândega.

Atraso interfere no salário?

A tripulação só recebe a partir do momento em que as portas do avião se fecham e a decolagem começa. Portanto, atrasos de passageiros podem significar horas trabalhadas sem remuneração.