Metrô, bonde e até 'uber' gratuitos: como é o transporte público em Miami

Ela funciona como um hub, e ali param mais algumas alternativas de transportes: uma é o trem Tri-Rail, que leva para as cidades vizinhas Fort Lauderdale e West Palm Beach de um jeito econômico — por US$ 5 e US$ 8,75 o trecho, respectivamente.

O novo Brightline trem uma linha que liga Miami a Orlando Imagem: Divulgação

Outra é o Brightline, o trem novato que já chegou arrasando. Desde 2018 o Brightline liga Miami a Fort Lauderdale e West Palm Beach (e desde 2023 faz a rota entre Miami e Orlando) com um baita conforto, mas também por um preço mais alto — no Brightline o bilhete mais barato entre Miami e West Palm Beach custa US$ 20. Formam a mordomia poltronas de couro, wi-fi, bandejas feitas para apoiar o notebook e o celular, banheiros com tecnologia touchless e espera em poltronas quase como as de salas vip dos aeroportos.

Limitações

Apesar do trolley e do metromover gratuitos,do trem comum e das linhas de ônibus, a cobertura do transporte público ainda é limitada. Na espalhada cidade, é só querer ir um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda, que a coisa complica.

Os números provam: de acordo com a pesquisa INRIX Global Traffic Scorecard, o trânsito de Miami aumentou 30% de 2021 a 2022, fazendo dela a oitava cidade mais congestionada do planeta.