Por que o castelo da Cinderela parece muito maior do que realmente é?

Então, os Imagineiros da Disney precisaram pensar em como driblar essa lei. Mas eles são criativos com tudo. Por isso, seguiram a regra do limite de altura de 57 metros para não pôr o sinal vermelho e desenvolveram o projeto assim:



? O primeiro andar do Castelo foi construído em escala padrão, mas o segundo andar foi construído com tamanho menor do que o padrão de andar que estamos acostumados.

? Nesse segundo andar existem janelas e blocos que são 5/8 do tamanho dos do primeiro andar e a torre superior do Castelo tem cerca de metade do tamanho que parece ser.

Parece confuso, mas essa perspectiva forçada faz com que os visitantes vejam o Castelo da Disney como mais alto do que ele realmente é.

Essa mesma técnica é, inclusive, utilizada para os prédios da Main Street, a avenida principal do Magic Kindgom. Eles são pequenos, mas a gente nem percebe.