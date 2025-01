Além de Ben Jor, Copacabana Palace virou moradia de luxo para mais famosos

O Copacabana Palace em sua abertura Imagem: Arquivo

A própria criação do hotel foi sugestão de Epitácio Pessoa, presidente do Brasil de 1919 a 1922, que queria colocar o Rio no mapa do mundo durante a grande Exposição do Centenário da Independência do Brasil.

Em troca, entre outras vantagens do apoio presidencial, o Copa poderia até mesmo operar um cassino — que funcionou até a proibição do jogo no país em 1946.

Após a compra do terreno na praia de Copacabana, a Avenida Atlântica foi alargada para abrigar o que seria o primeiro grande edifício em Copacabana, até então um bairro de casas e mansões.

Copacabana Palace Imagem: Arquivo

O mármore de Carrara, os cristais da Boêmia, as dificuldades em fazer as fundações e até uma ressaca história em 1922 forçaram o adiamento da inauguração para 13 de agosto de 1923, quase um ano após a Exposição do Centenário.