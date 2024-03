Em Quioto, turista que entrar em beco no Distrito das Gueixas será multado

A cidade de Quioto, no Japão, proibiu turistas de entrarem em becos considerados "particulares" em Gion, uma área conhecida como o "distrito das gueixas". Quem desrespeitar a regra poderá ser multado em até 10 mil ienes ou R$ 328,40.

Placas em inglês e em japonês serão espalhadas pela região, alertando os turistas a não adentrarem os becos. Ruas consideradas públicas, no entanto, continuarão abertas aos visitantes.

"Colocaremos as placas em abril, para avisar os turistas a ficarem de fora das nossas ruas particulares", disse a autoridade do distrito, Isokazu Ota, à agência Associated Press. O intuito da proibição é não só colocar um limite aos visitantes que se comportam mal, como brecar o excesso de turismo, que acaba lotando a região.