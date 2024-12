Ceia na air fryer: faça tender, lombo e rabanada na fritadeira elétrica

Em uma panela, aqueça a manteiga e refogue a cebola. Acrescente a azeitona, as nozes, as uvas-passas, o tomilho e o fondor. Mexa bem e deixe cozinhar por cerca de 3 minutos, em fogo baixo. Retire do fogo e acrescente a farinha de mandioca. Reserve.

Montagem

Em uma tábua coloque o lombo e espalhe parte da farofa sobre ele. Enrole como rocambole e amarre com o auxílio de um barbante para uso culinário.

Disponha novamente sobre a assadeira com a marinada restante, cubra com papel-alumínio e coloque dentro do cesto da air fryer. Deslize para dentro, ajuste a temperatura para 180°C, e asse por cerca de 20 minutos.

Retire o papel-alumínio e asse por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo para dourar de todos os lados. Retire do forno, corte em fatias e disponha em um recipiente refratário, acompanhado da farofa restante. Sirva.

