Nada é mais chique do que se hospedar na mansão de veraneio de Napoleão 3º

A propriedade de veraneio, como convém a um imperador, tornou-se, em menos de um ano, (um tempo absolutamente recorde de construção na época) um palacete. A idílica mansão à beira-mar batizada de "Villa Eugénie" foi projetada e construída com o formato da letra "E" do nome da imperatriz - e recebeu Napoleão e Eugénie (e toda a sua corte e demais famílias reais convidadas, é claro) anualmente nos verões a partir de 1855, com direito a muita pompa, circunstância e altas festas.

Imagem: Divulgação

Foi depois da morte do marido, em 1873, quando Biarritz já tinha entrado de forma definitiva no mapa do turismo de luxo da época, que a imperatriz, então com 47 anos e com a situação financeira mais precária que nos tempos de Napoleão, resolveu vender seu belo palacete para o Banco Parisiense. Era ali que nascia o Hôtel du Palais, primeiro hotel de luxo da região.

Imagem: Divulgação

Hoje, o Hôtel du Palais, totalmente restaurado e mais excepcional do que nunca, é um dos mais premiados e respeitados da França, e o único da região com a distinção "palace", que reconhece os mais luxuosos hotéis do país pela excelência de seus serviços. Mas sua história ligada à realeza não lhe poupou diversas intempéries e transformações ao longo de quase dois séculos de existência.

Incêndios, artistas e celebridades hollywoodianas

Anos após a conversão do palácio em hotel, a propriedade foi parcialmente destruída por um terrível incêndio. Mas os investidores não se abalaram e reconstruíram o edifício, deixando-o ainda mais bonito do que já era na virada do século 20. As cores da fachada lembram os tons das casas ao redor da Place des Vosges, em Paris.