O 1º camping de luxo em geleira na Patagônia tem iglus 'na cara' do glaciar

Domos com cara de Instagram

Cada domo possui parte da construção em vidro, garantindo vista panorâmica para o glaciar. Todos estão equipados com uma cama king (ou duas de solteiro) e um sofá cama, podendo receber até 3 hóspedes — inclusive crianças a partir de 6 anos.

Há ainda banheiro com pia dupla, duas lareiras, frigobar, closet e deck externo — que futuramente contarão com ofurô aquecido privativo.

Tudo ali — seja quarto, recepção, lounge, bar ou restaurante — tem vista para as montanhas patagônicas, campos verdejantes, o lago Roca e, é claro, o glaciar Perito Moreno.

Os domos luxuosos foram construídos sobre palafitas Imagem: Divulgação

As diárias do novo Pristine Camp Calafate custam a partir de US$ 1.176, que incluem todas as refeições (café da manhã, almoço, café da tarde e jantar ), bebidas não alcoólicas, vinho argentino, translado e atividades de caminhadas pela região. Além disso, também dá para pagar por fora outras experiências opcionais, como navegações pelo glaciar.