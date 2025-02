Fortim: por que este vilarejo virou destino de luxo no litoral do Ceará

Vista aérea do encontro do rio com o mar em Fortim. No alto, os campos de energia eólica. Abaixo, os bangalôs do Jaguaríndia Village Imagem: Divulgação

Esdras chegou ali em 2021, com o desafio de inaugurar o Hotel Jaguaríndia Village, localizado no encontro entre o Oceano Atlântico e o rio Jaguaribe, a duas horas de carro do aeroporto de Fortaleza. Se apaixonou não apenas pelo ofício — ele é gerente de hospedagem —, mas pelos atrativos naturais do lugar. Seja nas horas de descanso ou de trabalho, Esdras desfruta principalmente dos benefícios da paisagem única.

Grande parte do período que passo fora de casa, estou perto do mar. A vista é impressionante e olhar para ela é libertador. Você pode estar com vários problemas, mas chega ali na beira da piscina e tem um horizonte amplo. É um momento de descompressão

A piscina com borda infinita e vista para o mar, no Jaguaríndia Village Imagem: Divulgação

A piscina em questão é do tipo infinita. Fica entre o restaurante do hotel e a praia, circundada por espreguiçadeiras em lounges com cobertura de madeira.

É quase impossível escapar do mergulho depois do café da manhã apreciando a vista. Ou ainda fazer uma parada de relaxamento no fim de tarde, para tomar um drinque, voltando de um dos passeios oferecidos na região.