Lodge mais exclusivo da África do Sul tem elefantes bebendo água na janela

Todas as suítes das vilas do Cheetah Plains contam com quarto, living, closet, deck externo mobiliado, lareiras, micro cozinha e imensos banheiros com banheira, pias e grandes chuveiros tipo rain shower duplos.

As paredes são todas de vidro, garantindo imersão completa na natureza e na vida selvagem dos arredores, seja no quarto, na banheira ou em qualquer lugar. Não é raro acordar e dar de cara com uma manada de elefantes bebendo água no laguinho em frente à vila ou delicados impalas se alimentando.

Imagem: Divulgação

As amenidades de higiene e beleza são todas sustentáveis, elaboradas pela luxuosa marca local Africology. As suítes contam também com fronhas bordadas com as iniciais do hóspede (entregues como presente ao final da estadia) e o empréstimo de um iPhone para comunicação entre suítes e com os funcionários da vila.

Imagem: Divulgação

E, é claro, cada vila tem direito ao seu próprio veículo, guia e tracker para sair em deliciosos safáris como e quando quiser. Tanta exclusividade permite também a hospedagem de crianças e bebês de qualquer idade. E o serviço de babá também está incluído nas diárias — assim como uma equipe 100% dedicada de doze profissionais (camareiras, barman, governanta, mordomo, chef, sommelier etc) para cada vila.