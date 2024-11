Pequeno vilarejo medieval abriga em suas casas o melhor resort da França

Quartos, suítes, restaurantes e áreas comuns do hotel ficam espalhados pelas construções do vilarejo, incluindo a antiga capela, hoje poeticamente ocupada pela academia.

Imagem: Divulgação

São apenas 34 quartos e suítes, todos diferentes entre si, decorados com tons pastéis e muita delicadeza. Todas as acomodações são muito espaçosas, com belas banheiras, luxuosas amenidades Diptyque, e delicados buquês de lavanda para perfumar o ambiente.

Tudo com vista para os vinhedos, campos floridos e o icônico Mont Ventoux, a montanha mais alta da região, seja a partir de grandes janelas ou varandas privativas.

Imagem: Divulgação

O spa, os dois restaurantes de alta gastronomia (La Table du Ventoux e La Madeleine, ambos sob o comando do chef Adrien Brunet), a espetacular piscina panorâmica e aquecida e as demais áreas comuns do hotel também ocupam antigas construções restauradas do povoado — e sempre com a beleza natural da Provence à vista.