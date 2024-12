Resort pé na areia une luxo, emoção e romantismo em pacato paraíso cearense

Os dormitórios são um esplendor à parte. O hotel possui mais de cinco acomodações diferentes, com destaque para as suítes piscina premium. Essas, todas no térreo, têm o tamanho de lofts em São Paulo. Oferecem cama king size, sofá e banheiro moldado no granito com pia dupla e boxe espaçoso. Além disso, quatro portas de correr dão acesso a uma varanda particular com rede de descanso, cadeiras de sol e jacuzzi. Tudo isso com vista e acesso privilegiados para o interior do resort.

Na suítes mais exclsuivas, uma piscina privada para chamar de sua Imagem: Divulgação

A reportagem de Nossa ficou hospedada em uma das suítes mais luxuosas. Se os outros atrativos do hotel não fossem tão sedutores quanto, seria difícil ter vontade de sair do quarto. E lá não é preciso se preocupar com chaves físicas, que dão vez a pulseiras à prova d'água, semelhantes aos modernos relógios digitais, que liberam o acesso nas portas e permitem que os visitantes possam se esbaldar, sem receio, nas águas.

Tanto requinte se traduz em cifras elevadas, é claro. A diária da acomodação que é carro-chefe do hotel começa em R$ 2 mil e chega até a ultrapassar R$ 4 mil, dependendo da época do ano. Diferenciada e exclusiva, a experiência já começa surpreendendo logo ao chegar na recepção em conceito aberto. O check-in vem acompanhado de uma cesta com frutas e drinques de boas-vindas, cortesia da casa.

Imagem: Victor Eleuterio

Lá, o serviço nunca deixa a desejar. Os mais de 180 funcionários, quase todos da própria região, se mostram tão treinados e solícitos que já antecipam seus movimentos sem serem invasivos. Um guest está sempre disponível para auxiliar os hóspedes com o que for, tanto para dar indicações de estabelecimentos no movimentado centrinho a 15 minutos de distância quanto para agendar alguma das atividades do variado leque do resort. E não faltam alternativas visando aventura, romance ou descanso.