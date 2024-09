Serviço



Hospedagem

Além do hotel principal, há lodges para 4 pessoas e chalés para 8. Todos permitem acesso aos serviços e instalações do hotel principal. Há ainda um 'lodge-hostel' com acomodações compartilhadas. Na temporada 2024, que já está no fim, os pacotes no hotel principal partiam de US$ 1.136 por pessoa (3 noites).



Passeios

Desde Santiago, empresas de turismo têm tours de um dia até Portillo. No inverno, os visitantes podem observar a vista de um mirante ao lado do hotel ou do café-restaurante aberto ao público. Os tours também ocorrem no verão, quando a paisagem, sem neve na base, muda bastante.