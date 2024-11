Aquários e 90 piscinas: como é se hospedar no resort mais luxuoso do mundo

A performance foi condizente com um projeto que durou oito anos e custou 1,4 bilhão de dólares. Vestida de anjo, com asa e tudo, Beyoncé surgiu no palco suspenso sobre as águas cantando At Last (Enfim, em português), canção eternizada por Etta James.

Imagem: Divulgação

100% de ocupação

Desde a inauguração, as 795 suítes do Atlantis The Royal, distribuídas por 43 andares, vivem lotadas. Russos, chineses, norte-americanos e ingleses estão entre os hóspedes contumazes, mas se ouve bastante português pelas áreas comuns.

A tarifa para duas noites, estadia mínima obrigatória, custa o equivalente a quase R$ 6 mil para o casal, mas pode chegar a R$ 340 mil, no caso da penthouse panorâmica, que tem 520 m², sala de jantar para 12 pessoas e piscina privativa.