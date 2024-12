Como 2400 obras de Salvador Dalí foram parar em uma praia dos EUA?

Na mente de Dalí hoje em dia

O museu mescla muito bem tecnologia e arte: além de pinturas, esculturas, ilustrações, documentos, fotos e desenhos, são muitas as interatividades. Mas o maior exemplo de inovação é a experiência Ask Dalí, que, lançada este ano, não existe em mais museu algum do mundo.

O telefone em forma de lagosta que 'responde' com a voz de Dalí Imagem: Reprodução

O título define: os visitantes podem perguntar o que quiserem a Salvador Dalí em um telefone-lagosta, inspirado no objeto surrealista criado pelo artista de 1936. Graças à inteligência artificial e ao machine learning, quem responde é quase o próprio Salvador Dalí, com a voz, o estilo e a personalidade do controverso artista.

O museu é mais do que uma galeria de obras de arte: é um portal para a mente de Dalí Beth Bell, diretora de marketing do The Dalí Museum

Quem quer entender essa mente maluca deve baixar o aplicativo do museu antes da visita. É só apontar o celular para oito obras-primas de Dalí, que aquele mundo de sonhos e fantasias pula da tela e passa a se movimentar em realidade aumentada. Maçãs, garrafas e facas voam sobre uma mesa, um topete se transforma em pássaro e pontos em cerejas.