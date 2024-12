Pra começar o ano em paz, peruanos trocam socos para resolver as desavenças

Aspecto folclórico

Além de música acompanhando as disputas, há personagens. Um deles, o majeño simboliza os habitantes da região do rio Majes — no departamento vizinho de Arequipa —, que trocavam aguardente por produtos de Chumbivilcas. Por isso, sua máscara inclui um chifre para levar o álcool — que tem especial importância no Takanakuy, já que é uma festa em que se bebe muito.

Imagem: Anadolu/Getty Images

Já o qarawatana é um personagem que tem um animal dissecado na cabeça — às vezes, cabeças empalhadas de aves, raposas e cabras que são um símbolo de força ou sorte — e um visual de membro de gangue, com casacos de couro. Assim como os outros, ele também usa uyach'ullu, uma máscara de esqui colorida e estilizada que serve para ocultar a identidade da pessoa, algo útil quando se quer dançar em paz ou dar uns tapas em gente conhecida.

Como surgiu a festa?

As origens do festival são incertas, mas uma pesquisa e exposição realizadas pela Universidade Wiener, de Lima, apontou que é possível que a tradição tenha iniciado nas fazendas escravocratas da região no século 19. O comércio com a zona de Majes era intenso, especialmente por cañazo, aguardente de cana-de-açúcar semelhante à cachaça e que hoje é uma bebida um pouco esquecida no país do pisco.