Brasil tem 2 cidades entre as 100 melhores do mundo; Paris lidera o ranking

Embratur e WTTC

O turismo internacional tem apresentado crescimento significativo, com investimentos e gastos atingindo níveis recordes em 2024. No Brasil, segundo dados da Embratur, os turistas estrangeiros injetaram US$ 3,7 bilhões (aproximadamente R$ 20,9 bilhões) na economia nacional durante o primeiro semestre de 2024, superando o recorde anterior de US$ 3,5 bilhões registrado no mesmo período de 2014, ano da Copa do Mundo.

O setor de Viagens e Turismo no Brasil deve atingir marcos históricos em 2024, segundo o WTTC (Conselho Mundial de Viagens e Turismo). A previsão é de que o setor contribua com US$ 169,3 bilhões (cerca de R$ 881 bilhões) para o PIB nacional. Esse valor representa um aumento de 9,5% em relação aos níveis pré-pandemia de 2019.

Além do impacto no PIB, o setor está projetado para gerar mais de 8 milhões de empregos no Brasil. Isso corresponde a 8,1% do total de postos de trabalho no país. A recuperação reflete o crescimento tanto do turismo doméstico quanto do internacional, informa o portal Panrotas.

As despesas de visitantes internacionais devem atingir US$ 7 bilhões até o final de 2024. Esse número marca um aumento de 9,5% em comparação a 2019. Já os gastos com turismo doméstico devem alcançar um recorde de US$ 112,4 bilhões, reforçando a importância do mercado interno para o setor.

