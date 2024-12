Óculos de Memphis Depay são inspirados em game e no demônio; veja preço

O jogador do Corinthians Memphis Depay chamou a atenção com seu look usado na chegada do jogo contra o Bahia ontem (3), que aconteceu na Neo Química Arena pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele estava com o uniforme de treino e óculos de sol bastante diferente.

O que aconteceu

O holandês desembarcou no estádio usando óculos da marca Gentle Monster, com uma armação prateada cheia de detalhes. O modelo custa US$ 500,00, cerca de R$ 3.150.

Os óculos usado por Depay, chamado "Inferno CS1", faz parte de uma linha lançada pela marca sul-coreana para a coleção de outono/inverno de 2024.