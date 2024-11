Escada do Céu: ponto turístico da China tem mais de 1.500 metros de altura

Uma nova atração turística na China tem atraído os olhares de turistas do mundo todo: a Escada do Céu, originalmente batizada de Tianti, fica nas montanhas do Monte Qixing, no Parque Natural de Zhangjiajie, famoso pelas montanhas que inspiraram o filme Avatar e as florestas de pedra.

O que aconteceu

A estrutura tem 168 metros de comprimento e fica a mais de 1.500 metros do solo. A escada foi projetada para permitir aos visitantes uma subida desafiadora até o topo de um penhasco, onde eles podem apreciar uma vista panorâmica das montanhas e vales ao redor.

Essa atração foi pensada não apenas para ser um ponto turístico, mas também como um desafio físico para os mais corajosos. Os turistas enfrentam um percurso íngreme, mas a recompensa é uma vista deslumbrante da região montanhosa e da paisagem local.