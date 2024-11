Fim de semana em SP tem árvore de Natal gigante, zoo à noite e mais

O retorno de Peter Pan

Imagem: Divulgação

O musical da Broadway está de volta ao Teatro Liberdade com as aventuras da Terra do Nunca. Em sua última temporada, a produção premiada narra as histórias do menino que se recusa a crescer, em versão adaptada, com Mateus Ribeiro e Saulo Vasconcelos no elenco. Sessões previstas para hoje (20h), amanhã (16h e 20h30) e domingo (16h). Ingressos a partir de R$ 25.

Vai lá: Rua São Joaquim, 129, Liberdade. Mais informações.

Caipiras na cultura paulista

Imagem: Divulgação

A Pinacoteca abre amanhã a mostra "Caipiras: das derrubadas à saudade", com obras de Almeida Júnior e outros artistas, explorando a construção da figura do caipira e sua relação com o ambiente e a cultura paulista. A exposição pode ser conferida das 10h às 18h, no Edifício Pina Luz. Ingressos gratuitos aos sábados e, nos demais dias, a partir de R$ 15.

Vai lá: Praça da Luz, 2, Bom Retiro. Mais informações.