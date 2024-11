Voo nos EUA cancelado ou atrasado? Aéreas devem reembolsar viajante

Todos os reembolsos devem ser feitos em dinheiro ou na forma de pagamento original utilizada pelo passageiro, inclusive milhas aéreas. Não será permitido que as aéreas emitam vouchers ou créditos como forma de compensação em vez de devolver o valor pago, a não ser que o próprio viajante opte explicitamente por isso.

Caso o passageiro tenha sido desaconselhado a viajar por um profissional de saúde por causa de uma doença contagiosa grave, as companhias também terão que fornecer créditos ou vouchers transferíveis para voar em outra data nos próximos cinco anos. No entanto, neste caso, o viajante tem que apresentar documentação que comprove seu estado.

As companhias mais atrasadas dos EUA

No seu último relatório mensal em outubro, o Escritório de Proteção ao Consumidor da Aviação do Departamento de Transporte divulgou uma lista das aéreas em operação no país com pior pontualidade — e qual é a porcentagem de voos de cada uma projetados para aterrissar sem atrasos na temporada de festas de fim de ano com base na performance anterior. Confira:

1ª: JetBlue Airways: apenas 60,75% dos voos chegarão no horário;

2ª: Frontier Airlines: 65,2% chegarão no horário;

3ª: American Airlines: 66,7% dos voos chegarão no horário;

4ª: Spirit Airlines: 67,1% dos voos chegarão no horário;

5ª: United Airlines: 74,9% dos voos chegarão no horário;

6ª: Republic Airways: 74% dos voos chegarão no horário;

7ª: Alaska Airlines: 73,8% dos voos chegarão no horário;

8ª: Endeavor Air: 73,5% dos voos chegarão no horário;

9ª: Allegiant Air: 73,2% dos voos chegarão no horário;

10ª: PSA Airlines: 72,5% dos voos chegarão no horário.