30 anos sem Ayrton Senna: exposições em SP mostram legado do ídolo; veja

Fantasmas no Bar dos Arcos

Imagem: Divulgação

Localizado no subsolo do Theatro Municipal, o bar entra no clima do terror neste sábado (2) com "Noite Fantasma", sua primeira festa de Halloween. Decoração especial e experiências interativas, como um labirinto com monstros e uma cartomante que fará leituras de cartas, ajudam a criar o ambiente fantasmagórico do evento -- que terá ainda um 'welcome drink' criado exclusivamente para a festa e distribuído na entrada. Diversas atrações e um DJ animam a noite até as 3 horas da manhã.

Praça Ramos de Azevedo, s/n, República. A partir das 22h30. Entrada gratuita e não é necessária reserva (a acomodação acontece por ordem de chegada).

COM CRIANÇAS

Homenagem a Ziraldo

Imagem: Divulgação

O Mercado Municipal de São Paulo é cenário da exposição gratuita de grafites 'Maluquinho da Quebrada', que traz o personagem mais conhecido do escritor e ilustrador Ziraldo sob a ótica de artistas que vivem em bairros periféricos. De segunda a sábado, até às 18h, e no domingo, até às 16h. No hall em frente ao Espaço de Gastronomia e Cultura do Mercadão.

Rua da Cantareira, 306, Centro Histórico. Mais informações