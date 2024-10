'Date' e salvação de náufragos: como é a ilha habitada mais remota do mundo

Este era o início do assentamento que, 50 anos depois, seria batizado como Edinburgh of the Seven Seas (Edimburgo dos Sete Mares, em tradução livre) em homenagem à visita do príncipe Alfred, seu segundo filho da rainha Vitória e duque de Edimburgo, em 1867.

O pequeno cemitério da ilha Tristão da Cunha Imagem: Creative Commons/UltraPanavision

Primeiro encontro às cegas do mundo e mais curiosidades insólitas

Tristão da Cunha carrega a improvável pecha de porto seguro, tendo recebido 50 sobreviventes do naufrágio do navio Blenden Hall, que aconteceu na verdade na ilha inacessível. Outros marinheiros a deriva acabaram se fixando por lá ao longo dos anos.

Também teria acontecido lá o primeiro (e melhor sucedido) encontro às cegas do mundo. Em 1826, chegou à ilha o marinheiro Thomas Swain, de Sussex, que se tornou o quinto solteiro por lá.

Então, Simon Amm, capitão do Duque de Gloucester e visitante frequente de Tristão da Cunha recebeu uma inglória missão: ir até a ilha de Santa Helena e convencer cinco mulheres a namorarem os solitários. Ele receberia cinco saco de batatas por isso, um por mulher.