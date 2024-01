Não aceita cartão de crédito: a vida na ilha habitada mais remota do mundo

Nascida na Inglaterra, Kelly visitou Tristão da Cunha pela primeira vez em 2012, após seu pai, um diplomata inglês, ser eleito administrador da ilha. E ela adorou a natureza e a tranquilidade oferecidas pelo lugar.

Imagem: Arquivo pessoal Kelly Green

Foi nessa viagem que ela conheceu o grande amor de sua vida, Shane Green, criado em Tristão da Cunha, e que iria se tornar seu marido e pai de seus dois filhos. "Minha primeira gravidez ocorreu em 2014. Naquela época, ainda não havia serviços de parto na ilha. Tivemos que viajar até a Cidade do Cabo para a minha filha nascer", conta.

A família leva hoje uma vida pacata na ilha habitada mais remota do planeta: Shane trabalha com pesca, os filhos passam parte do dia na escola, e Kelly cuida do departamento de promoção turística de Tristão da Cunha.

Entre os atrativos turísticos locais estão a escalada até o topo do vulcão Queen Mary's Peak (com mais de 2.000 metros de altitude) e a observação de aves endêmicas e de animais que visitam as areias da orla, como pinguins e elefantes-marinhos. Circular pela área não é tão difícil, há estradas e veículos motorizados nesse pedaço de terra.

Imagem: Arquivo pessoal Kelly Green

Visita de cruzeiros

Mesmo com suas belezas, Tristão de Cunha ainda está longe de ser um concorrido destino de viagens. "São poucos os turistas que chegam aqui com a viagem de navio que parte da Cidade do Cabo", explica Kelly. "Mas temos recebido navios vindos de outras partes do mundo, que desembarcam passageiros por algumas horas na ilha."