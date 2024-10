Cruzeiros sem limite: próximas temporadas prometem navios gigantescos

— Questionou Inesa Ulichina, especialista em descarbonização da indústria naval da Transport & Environment, ao jornal argentino La Nacion.

Royal, Carnival, Norwegian e MSC: quatro gigantes com navios ainda maiores

Mas a Royal Caribbean não se dá por satisfeita: em agosto, foi anunciado um novo contrato com o estaleiro finlandês Meyer Turku para um novo meganavio para 2027 — e com cláusulas para as opções de construção de outros dois navios da classe Icon, a sua maior linha, em seguida.

E não é como se a empresa já não estivesse construindo o sucessor do Icon: em agosto de 2025, parte do Cabo Canaveral na Flórida o Star of the Seas, que deve ter as mesmas proporções do Icon, mas algumas amenidades diferentes.

O seu restaurante Empire Supper Club será inspirado na cidade de Chicago, enquanto o antecessor se baseia em Nova York. Também deve haver uma hidromassagem extra no novo navio, que havia sido removida do design do anterior por receio de que ele acabasse pesado demais.