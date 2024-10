De Friends a Stranger Things, 6 exposições imersivas para curtir em SP

AO AR LIVRE

Samba da Elis na Praça das Artes

Imagem: Divulgação

Para abrir o fim de semana vale passar nesta sexta (4) a partir das 18h30 no Vão da Praça das Artes, na região central, para curtir o Samba da Elis dentro do projeto Samba de Sexta. O grupo foi criado em 2015 para fortalecer as mulheres no samba e se reúne todo terceiro domingo do mês na praça Elis Regina, no Butantã. Gratuito.

Av. São João, 281, Sé. Mais informações

Copa Sesc de Beach Tennis

Imagem: Divulgação

Para quem não dispensa um esporte no fim de semana, tem competição de beach tennis nas areias do Sesc Belenzinho no sábado (5), das 9h às 18h. Os campeões e vice-campeões de cada disputa estarão qualificados para disputar a fase Estadual da Copa Sesc, em dezembro em Bertioga. Gratuito.

R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho. Mais informações