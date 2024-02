Turismo 'hypado' e caro. Será que influencers têm 'culpa' na questão?

"A gente não tem controle do que vai viralizar ou não. Muitas coisas eu posto, flopa e não dá em nada. É muito aleatório", diz a criadora de conteúdo. Ela também argumenta os aspectos positivos na "promoção" de lugares nas mídias digitais.

Recentemente, Jessica fez um vídeo sobre a cidade de Caconde, no interior de São Paulo, e o conteúdo viralizou, chegando a seis milhões de visualizações.

Com a postagem, muitos turistas começaram a viajar para o lugar, trazendo desenvolvimento para a região. "Era um trabalho para um hotel em parceria com a prefeitura. Eles me disseram que o turismo na cidade aumentou", conta.

Ela também defende que o papel dos influencers deve, sim, ser feito com base em conscientização. "Tem influenciador que tira foto com uma estrela do mar e, a partir do momento que ela é retirada do mar, ela morre", destaca.