Cerveja mais forte do mundo deixa a língua dormente e custa quase R$ 400

Um rótulo que chegou ao mercado cervejeiro em 2021 vem dando o que falar nas redes: a escocesa Beithir Fire se apresenta como a nova "cerveja mais forte do mundo" graças a uma percentagem de álcool por volume de 75%.

Por causa do álto índice, a garrafa vem com um alerta: "Não beba mais do que 35 ml de uma só vez".

Para efeito de comparação, a maior parte das cervejas no mercado tem uma taxa de 3% a 5% de álcool. Não à toa, seu nome com origem no gaélico escocês — o idioma das Terras Altas — quer dizer "fogo da serpente". Por isso, ela traz o icônico dragão Beithir, do folclore escocês, na embalagem. A criatura celta teria sua morada nos vales e cavernas montanhosas e possuiria uma língua venenosa.