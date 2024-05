Sextou! 10 bares especializados em cerveja e chope para curtir em São Paulo

Surgiram bares especializados na produção artesanal local e de outros cantos do país. Tap rooms com cervejas fresquinhas tiradas na pressão apareceram em diversos bairros. Pequenas fábricas urbanas pipocaram em diferentes pontos da cidade. Fora a invasão de rótulos artesanais em bares e restaurantes.

Trace sua rota da cerveja e do chope com os 8 bares finalistas desta categoria do Prêmio Nossa e, de quebra, ganhe mais duas dicas de cervejas que combinam com o o inverno, dadas pelo nosso novo colunista de bares, Sérgio Crusco.

Bar Original

Imagem: Reprodução

Instalado em uma antiga mercearia de bairro, o estabelecimento preserva a história do imóvel por meio de detalhes como o piso de ladrilhos hidráulicos. De colarinho alto e ultra cremoso, o chope da casa é tirado com precisão e vai bem com os acepipes frios do balcão.

Vai lá: Rua Graúna, 137, Moema. @baroriginal

Cervejaria Central

Imagem: Divulgação

A casa descomplica o universo das cervejas artesanais. Das torneiras, descem chopes de fabricação própria, como a azedinha e refrescante goiabeira sour, que combinam com a costelinha de porco que chega a se desmanchar na boca.

Vai lá: Rua Jesuíno Pascoal, 101, Vila Buarque. @cervejariacentralsp