O que pouca gente sabe ou lembra é que a cachaça é um dos destilados mais antigos do mundo e que sua história se confunde com aquela que aprendemos desde o colégio. Já em 1504, os portugueses plantaram as primeiras mudas de cana-de-açúcar no Brasil em 1504 e, ainda que pela falta de registros seja impossível afirmar quando e onde a primeira pinga foi feita, com certeza foi produzida nos primeiros engenhos erguidos para processar cana-de-açúcar, entre 1516 e 1532.

Segundo o folclorista Luís da Câmara Cascudo, autor de a "História da Alimentação no Brasil", ela surgiu em São Vicente, hoje litoral do estado de São Paulo. Outras versões falam que isso aconteceu em Pernambuco.

Existem várias lendas sobre sua origem, como a de que escravos inventaram a caninha por acidente, que pingava dos tetos do engenho - daí o nome pinga. Apesar de simpática, essa história ignora que os portugueses já sabiam destilar bebidas alcoólicas, como a bagaceira, feita com sobras das uvas usadas na produção do vinho.

Durante a Inconfidência Mineira, que pregava a independência da colônia, a cachaça passou a ser usada pelos separatistas como símbolo de brasilidade. Com o movimento interrompido, a percepção da bebida voltou àquela de destilado pouco nobre - o que foi reforçado com a vinda da corte imperial portuguesa ao Brasil no começo do século 19.

Essa visão só foi contestada durante a Semana de Arte Moderna de 1922, que elegeu a cachaça e a feijoada como símbolos nacionais. A oficialização deste status, porém, só ocorreu em 1997, quando um decreto presidencial de Fernando Henrique Cardoso aprovou um regulamento de lei instituindo a cachaça como produto tipicamente brasileiro.