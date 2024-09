Viaja para comer? Chefs premiados indicam 'comida feia' e fuga das estrelas

11. Não ache que a comida premiada é sempre melhor

Restaurantes com estrelas no Guia Michelin ou escolhidos pelo The World's 50 Best foram parar nestas listas justamente por um bom serviço e boa comida, mas nem sempre você terá a melhor experiência em uma casa assim, especialmente porque reservas são disputadas.

Priorize experiências culinárias autênticas mais do que seguir qualquer tipo de moda de restaurante. Comer fora deve ter a ver com curtir uma boa comida e boa companhia , acredita o chef português Olivier da Costa, que já cozinhou no Hotel Ritz Four Seasons de Lisboa e é dono de diversos restaurantes.

12. Faça reservas com parcimônia

Quer muito conhecer um restaurante? É melhor fazer uma reserva para garantir. Mas reservar todas as refeições da sua viagem pode ser uma cilada, segundo a chef Ashley Christensen, vencedora de dois prêmios James Beard de melhor chef dos EUA e dona do AC Restaurants na Carolina do Norte.