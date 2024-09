Bienal do Livro, cinema itinerante e bate e volta para teatro em Santos

Museu em Festa

Imagem: Reprodução

O feriado tem programação gratuita com literatura para toda a família no Museu do Ipiranga. No Terraço Nazaré, a Cia Makunaicontos apresenta 'Sapatos Trocados' e 'A Boca da Noite', e o Ateliê Moitará conta como surgiram os tambores. No Jardim do Museu, a Cia Suno performa os 'Poemas do Guarda Chuva'.

R. dos Patriotas, 100, Ipiranga. Mais informações.

Biblioteca de Memórias

Imagem: Rebeca Figueiredo / Divulgação

Tem mais contação de histórias: a Cia Chaveiroeiro, da educadora Mafuane Oliveira, convida o público para conhecer diferentes tradições culturais, narrando neste domingo (8) no 9° andar do Sesc 24 de Maio a história da Cinderela do Rio, escrita a partir de contos e causos do imaginário popular baiano por Mafuane.

R. 24 de Maio, 109, República. Mais informações.