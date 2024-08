Trabalho remoto e R$ 66,5 mil: estado nos EUA paga para atrair residentes

O estado da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, irá pagar para que pessoas se mudem para lá com o objetivo de atrair novos residentes. O programa West Ascend vai pagar US$ 12 mil (o equivalente a R$ 66,5 mil) em dinheiro para as pessoas se mudarem para o estado.

Segundo o programa, no primeiro ano, os novos residentes irão receber US$ 10 mil (o equivalente a R$ 55,4 mil). O adicional de US$ 2 mil (o equivalente a R$ 11 mil) virá no segundo ano.

Além da quantia, a Virgínia Ocidental está oferecendo recreação ao ar livre gratuita e algumas das opções de atividades são rafting, escalada e esqui. O programa também dá acesso a aluguel gratuito a equipamentos ao ar livre.