De Lupin a Beyoncé: fonte em Paris escancara tensão da França colonialista

Localizado em um parque contíguo aos Jardins de Luxemburgo, o local se chama Fonte dos Quatro Cantos do Mundo ou Fonte do Observatório, porque fica no início da avenida que dá acesso ao Observatório de Paris. Ela foi construída entre 1867 e 1874 e é fruto do trabalho de alguns artistas. A obra mais importante, que lhe dá nome, é a escultura no meio da fonte, que mostra quatro figuras femininas segurando o globo terrestre.

O autor, Jean-Baptiste Carpeaux, quis representar os "quatro cantos" com quatro mulheres, Europa, Ásia, África e América, cada uma com uma etnia que representasse seu continente. As pernas de África têm um detalhe diferencial: restos de uma corrente quebrada presa no tornozelo. Seria a liberdade, não fosse América pisando em seu pé.

Trata-se de uma referência ao movimento abolicionista que se espalhava pelo mundo, mas ainda estava longe de ser universal. Nos anos 1870, a escravidão de negros de origem africana ainda existia oficialmente em lugares como o Império Turco-Otomano, a Cuba colonial e o Império do Brasil.

Para conceber o rosto de África na escultura da fonte (que tem uma outra versão no acervo do Museu D'Orsay), Carpeaux fez uma série de bustos intitulada "Por que Nascer Escravo?". Essa obra, que mostra uma mulher escravizada, com o peito nu amarrado, olhando desafiadoramente sobre o ombro, acabou se tornando mais famosa do que a própria fonte. É uma escultura icônica do século 19 sobre a representação dos africanos e uma forte mensagem antiescravidão de seu tempo.

Mas o contexto em que foi criada e as mensagens que ela passa a tornam uma escultura complexa e carregada de idiossincrasias e contradições para uma imagem que foi por tanto tempo usada para simbolizar a luta pela liberdade. Pelo menos à luz do século 21.