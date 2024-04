Casal transforma Uno em 'quitinete' móvel e viaja pelo país e A. Latina

Certa noite, no Piauí, acordei com um barulho muito forte dentro do carro. Achei que alguém do lado de fora estava batendo no veículo. Mas, na verdade, era o João sonhando que estava jogando bola. E ele acabou chutando de verdade o teto do Uno. Jéssika Sousa

Na Argentina, a 'quitinete móvel' enfrentou até a neve Imagem: Arquivo pessoal

"Em outra ocasião, estávamos em uma cidade pequena e resolvemos estacionar perto de uma praça para dormir. Mas, naquela noite, ia ter uma festa enorme na praça. Acabamos acordando com som alto, barulheira, garrafa de vidro quebrando e um casal namorando encostado no Uno. Foi bem engraçado."

Mesmo já tendo rodado milhares de quilômetros com seu motorhome, a dupla goiana não está nem um pouco cansada da estrada. Em 2024 eles sonham com novas grandes viagens a bordo de sua "quitinete" sobre rodas.

"Queremos muito chegar até os Estados Unidos. É um sonho que temos. O João gosta muito de basquete. A meta é conseguir assistir um jogo da NBA por lá", diz Jéssika.