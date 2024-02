Brasileira e seu cão Juliano viajam de bike até o extremo sul da Argentina

É um desafio, logicamente, encarar uma viagem tão longa sobre uma bicicleta. Mas Gabrielle conta que, até o momento, não passou por grandes apuros.

Imagem: Arquivo pessoal

"Muita gente acha que uma viagem assim será cheia de perrengues. Mas, para mim, perrengue só tem a ver com problemas de saúde ou segurança. E, até o momento, nunca vivi nenhum desses dois problemas", diz.

No começo da viagem ela conta que o Juliano ficou um pouco doente, mas se curou rápido. "Nós dois somos muito saudáveis. Às vezes, algo da bicicleta quebra e me dá um pouco de dor de cabeça. Mas esse tipo de percalço não é algo que tira minha paz."

A brasileira, no entanto, admite que ficou abalada com o caso da venezuelana Julieta Hernández, assassinada enquanto viajava sozinha de bicicleta pelo Brasil no final de 2023.